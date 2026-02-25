Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fosilleşmiş güruh' deyip sert konuştu: Laikliğin arkasına saklanıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 23 yıllık değişimini sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emek Sofrası Buluşması" iftar programın sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, darbe girişimlerinde cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapmak dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yıllık değişimini sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cenab-ı Allah Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcı olmasını diliyorum.

Asırlar boyunca ahi teşkilatımız loncalarımız ve orta sandıklarımız sadece işçiyle, işverenin hukukunu korumakla kalmamış aynı zamanda toplumsal düzenin en sağlam teminatlarından biri olmuştur. Ahi Evran'ın, "Eşine, işine, aşına özen göster" sözü dün olduğu gibi bugün de çalışma hayatımızın temel felsefesini oluşturuyor.

2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. İlk günden itibaren hedefimiz işçi, işveren ve kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu en ideal sistemi ülkemize kazandırmaktı.

Ne sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık ne de emekçi kardeşlerimizin hakkının gasp edilmesine sağ duyduk.

'BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRARAK KADINLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ GARANTİ ALTINA KALDIK'

Refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. Yıllardır bizler önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Burada öne çıkan devrimlerimizi sizlerle paylaşmak isterim. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak, resmi tatil ilan ederek tüm tartışmalara biz son verdik. İşçi kardeşlerimizin daha emniyetli koşullarda çalışmalarının temin etmek için iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkardık. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik. Sendika güvencesi ve grev hakkını biz sağladık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşmeyi biz yeniden yürürlüğe koyduk.

'BUNLARI ÇILDIRTIYOR, ADETA ZIVANADAN ÇIKARIYOR'

Başörtüsü yasağını kaldırarak kadınlar hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Kamu çalışanlarımız artık Cuma izni, Hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor.

Tabi burada şunu da önemli ifade etmek durumundayım yıllarca örselenen yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemelerin ülkemizdeki kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz.

Çalışanlarımızın dini inancını kamusal alanda özgürce yaşaması bunları çıldırtıyor, adeta zıvanadan çıkartıyor.

Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, darbe girişimlerinde cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapmak dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yıllık değişimini sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz.

Hangi bildiriyi yayınlarlarsa yayınlasınlar biz toplumun hak ve özgürlüklerini genişletmeye çalışmaya devam ediyoruz.

'ALIN TERİNİN DEĞERİNİ ÇOK İYİ BİLİRİM'

Çalışma hayatına henüz genç yaşlarında İETT'de işçi olarak adım atmış bir Cumhurbaşkanı olarak alın terinin değerini çok iyi bilirim. İster özel sektörde, ister kamuda olsun helal rızk peşinde koşmanın nasıl bir mücadele gerektirdiğinin gayet farkındayım.

Emeklilerimizin yılda iki defa olmak üzere bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini temin ettik. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biz giderdik. Kamu kurumlarındaki alt işveren işçilerine ve sözleşmeli personele kadro verdik. Geçici işçilerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtık.