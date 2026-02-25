BIST 13.810
Rusya resmen ilan etti: Toprak sorunu savaşın kilit konusu

Rusya resmen ilan etti: Toprak sorunu savaşın kilit konusu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşının çözüm sürecindeki en ağır konunun toprak sorunu olduğunu belirtti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir araya gelme teklifinin geçerli olduğunu vurgularken, ciddi görüşmeler öncesi uzmanlar seviyesinde titiz çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşının çözüm sürecindeki en ağır konunun, toprak sorunu olduğunu belirtti.

Rusya -1 televizyon kanalına konuşan Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

'ÜÇ BAŞKAN ANLAŞMALARI SONUÇLANDIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELMELİ'

Rusya, ABD ve Ukrayna liderlerinin görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üç Başkan, yalnızca sağlanacak anlaşmaları sonuçlandırmak için bir araya gelmeli." dedi.

PUTİN İLE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin "Zelenskiy'nin hafta içindeki açıklamalarını hatırlamak lazım. Bundan sonra da şu soru sorulmalı; Kiev yönetimi, bu tutumunu sürdürdüğü sürece en üst düzeyde görüşmenin bir anlamı var mı?" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Zelenskiy'e Moskova'da görüşme teklifinin geçerli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Toprak sorunu, en ağır konu. Ciddi görüşmeler öncesi uzmanlar seviyesinde titiz çalışma yapılmalıdır. Kiev yönetimi, şu anda barışçıl bir çözüm için seçenekler aramak yerine Avrupa'dan paraları harcamanın yollarını bulmak için uğraşıyor. Milyarlarca avro elde etmeye çalışıyorlar. Bu konuda gerçekten ciddi çalışıyorlar ancak diğer konularda ciddiyetlerini görmüyoruz."

Sözcü Peskov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planlarının "çılgınca" olduğunu vurguladı.

