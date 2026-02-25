BIST 13.810
Peş peşe savaş uçakları düştü: Önce Balıkesir, sonra Güney Kore ve Kazakistan!

Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının yankıları sürerken, Güney Kore ve Kazakistan'dan da benzer haberler geldi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı.

Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi.

ŞEHİT BİNBAŞIYA SON GÖREV

Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÜNEY KORE'DE DE F-16 DÜŞTÜ

Başka ülkelerden de acı haberler geldi. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait bir F-16C uçağının, eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu aktarıldı.

KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTAN PİLOTLAR KURTULDU

Ayrıca Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30SM düştü. İki pilotun kurtulduğu öğrenildi.

