BIST 13.833
DOLAR 43,87
EURO 51,75
ALTIN 7.301,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı

Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat sahasında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.

Abone ol

Akyazı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında devam eden kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Sahada çalışan iş makinelerinden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Göçük altındaki iş makinesinde mahsur kalan operatör Mustafa K, ekiplerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Mustafa K, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu
Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu
Bomba kulis iddiası! Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye hazır, İmamoğlu'nu ihraç edecek
Bomba kulis iddiası! Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye hazır, İmamoğlu'nu ihraç edecek
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’ye gitti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’ye gitti
MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki
Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...
Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...
Kayserispor'da Erling Moe dönemi resmen başladı
Kayserispor'da Erling Moe dönemi resmen başladı
Mıstaçoğlu Holding 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti
Mıstaçoğlu Holding 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti
SAYTEK plastik atıkları ham maddeye dönüştürerek döngüsel ekonomiyi destekliyor
SAYTEK plastik atıkları ham maddeye dönüştürerek döngüsel ekonomiyi destekliyor
Shane Larkin'den İbrahim Kutluay'ın iddiasına şok yanıt: Soytarı
Shane Larkin'den İbrahim Kutluay'ın iddiasına şok yanıt: Soytarı
Eski nişanlısını öldürdü! Beykoz'daki vahşette kan donduran plan
Eski nişanlısını öldürdü! Beykoz'daki vahşette kan donduran plan
Arnavutköy'de okulda selefi andı okutulması görüntülerine soruştuma
Arnavutköy'de okulda selefi andı okutulması görüntülerine soruştuma