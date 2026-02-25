Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat sahasında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.Abone ol
Akyazı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında devam eden kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Sahada çalışan iş makinelerinden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Göçük altındaki iş makinesinde mahsur kalan operatör Mustafa K, ekiplerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Mustafa K, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.