SAYTEK plastik atıkları ham maddeye dönüştürerek döngüsel ekonomiyi destekliyor

Enerji, geri dönüşüm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren SAYTEK, plastik atıkları yüksek nitelikli ham maddeye dönüştürerek döngüsel ekonomiye stratejik katkı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren SAYTEK, geri dönüşüm alanındaki tecrübesini enerji ve sağlık sektörlerindeki yatırımlarıyla birleştiriyor.

Gıda temasına uygun rPET üretimi yapan şirket, atıkları tekstilden otomotive kadar birçok sektöre yeniden ham madde olarak kazandırıyor. 'Depozito İade Sistemi' kapsamında toplanan ilk 200 ton ambalaj atığını geri dönüştüren firma SAYTEK, karbon azaltım projelerini uluslararası doğrulama kuruluşu VERRA'ya tescil ettirerek yıllık 16 bin 500 tonun üzerinde karbon kredisi elde ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi' listesinde yer alan şirket, ihracat hedeflerini de büyütüyor.

SAYTEK, enerji alanında Avrupa pazarına ihracat gerçekleştirirken, yeni aldığı LPG dağıtım lisansı ile de iç pazarda yaklaşık yüzde 10'luk payı yönetiyor. Kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda halka arz sürecini başlatan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan listede yer alarak borsa işlem kodunu netleştirdi.

Şirket, Konya'nın Kulu ilçesinde 400 milyon lira yatırımla kuracağı rPET levha tesisini 2027 sonunda devreye almayı planlıyor. Tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümünün güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Şirket 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAYTEK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, 2001'de Amerika ve Almanya'dan ithalatla sektöre adım attıklarını, 2008 sonrası ise üretime yöneldiklerini belirtti.

Şirketin enerji alanındaki güçlü açılımıyla daha kurumsal ve çevre odaklı bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Yıldırım, devletin sunduğu stratejik desteklerin, yerli üretim gücünü küresel pazarlara taşımada kritik bir kaldıraç görevi gördüğünü ifade etti.

Yıldırım, Türk cerrahların talepleri doğrultusunda yürütülen AR-GE çalışmalarıyla dünya standartlarında titanyum implant üretimine başladıklarını, devletin yerli üretimi teşvik eden politikalarının bu dönüşümü hızlandırdığını aktardı. Gelinen noktada, tablonun tersine döndüğüne değinen Yıldırım, 'Eskiden pazarın yüzde 95'i ithaldi. Artık yüzde 95'in üzerinde yerli üretimden söz ediyoruz. Türkiye, bu alanda üretici bir ülke haline geldi.' değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Kovid-19 salgını döneminde tedarik zincirlerindeki kırılganlığın üretim kapasitesinin önemini ortaya koyduğuna değinerek, bu süreçte tıbbi tekstil alanına girdiklerini ve günlük yaklaşık 600 bin kişiyi koruyabilecek maske üretim kapasitesine ulaştıklarını vurguladı.

İç pazarı önceliklendirdiklerini, 20'den fazla ülkeye de ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldırım, 'Türkiye, insan kaynağı ve üretim hızıyla Avrupa için güçlü bir alternatif. Zor dönemler olsa da her daralmanın ardından güçlü çıkışlar olur. Biz, gelecekten umutluyuz.' ifadelerini kullandı.