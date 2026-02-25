Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...

ALMANYA doğumlu olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın aile soyadı sosyal medyada olay oldu. Kendisine ırkçı saldırılar yapıldığını belirten Erkan Baş, TBMM'de bugün basın toplantısı düzenledi. Boşnak kökenli olduğunu belirten Erkan Baş, 'Jusoviç' soyadının Türkçesi'nin 'Yusufoğlu' olduğunu söyledi.

Abone ol

TİP Başkanı Erkan Baş, “Jusoviç” soyadı üzerinden kendisine yöneltilen 'gerçek soyadını saklıyor' eleştirilerine ateş püskürdü. Soyadını saklamadığını belirten Erkan Baş'ın aile soyadı Wikipedia isimli özgeçmiş sitesinde açık bir şekilde geçiyor. Almanya doğumlu olan Erkan Baş, TMBB'de basın toplantısı düzenleyip eleştirilere soyadının Türkçe anlamını açıkladı ve şunları söyledi:

Jusoviç'in Türkçe manası

-Ben boşnağım. Sancaklıyım. Benim babam ve annem Almanya'da işçi olduğu için Almanya'nın Berlin kendinde doğdum.

-Benim ailemin memleketteki aile adı Jusoviç... Be hey cahiller, Türkçesi Yusufoğlu’dur.

-Türkiye'de Boşnaklar'ın yaşadığı herhangi bir yere gidin herkes bunu bilir. Niye bilir biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de binlerce Jusoviç vardır. Türkiye'de sadece Jusoviç yok. Ademoviç var, Bilaloviç var, İbrahimoviç var, Davutooviç, İslamoviç var, Müslümoviç var... Dikkat edin isimlere, dinleyen herkes bu isimlerin anlamını bilir. Be hey cahil, be hey cühela...

Almanya doğumlu olması

-Neymiş Almanya'da doğmuşum. Bu memlekette malesef ekmeğini burada kazanamadığı için başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeye giden milyonlarca gurbetçi yok mu? Bunların çocukları nerde doğuyor?

-Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır, bu nasıl bir delirme halidir.

Erkan Baş nereli kimdir?

Erkan Baş 14 Temmuz 1979 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Boşnak bir ailenin çocuğu olan Erkan Baş'ın Yugoslavya'daki soyadı Jusović (Yusoviç) idi. Babası, II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Almanya'ya işçi olarak gitti, annesi de bu ülkede tekstil işçisi olarak çalıştı. Erkan Baş ilkokula başladığında ailesi Türkiye'ye geldi ve eğitimini Türkiye'de tamamladı.