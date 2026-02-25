BIST 13.807
DOLAR 43,87
EURO 51,75
ALTIN 7.311,61
HABER /  DÜNYA

Tayland’da mühimmat deposunda patlama

Tayland’da mühimmat deposunda patlama

Tayland'ın kuzeydoğusunda Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Abone ol

Tayland'ın Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde yerel saatle 19.30'da sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama yangına yol açtı. Yükselen alevler depoda zaman zaman büyük patlamalara neden oldu.

Yangın sonrası depoda ağır hasar oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında bölge sivil trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Bomba imha ekipleri bölgeye girerek, patlamamış mühimmat ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yetkililer, patlama sonrası patlayıcı maddelerin kalıntılarının risk oluşturabileceği gerekçesiyle alanın kontrollü şekilde temizlendiğini açıkladı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR
Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yangının patlayıcıların bulunduğu mühimmat deposunda başladığı ve herhangi bir askeri operasyona bağlı olmadığı vurgulandı. Olayın kesin nedenine ilişkin net sonucun teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise yaptığı açıklamada vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, sabotaj ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ancak şu aşamada olayın nedenine dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmadığını belirtti. Suvaree, kamuoyundan resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail’e net uyarı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail’e net uyarı
Gedik Piliç "MAP" teknolojisiyle gıda güvenliğini artırıyor
Gedik Piliç "MAP" teknolojisiyle gıda güvenliğini artırıyor
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı
AK Partili Faruk Acar'dan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması
AK Partili Faruk Acar'dan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı
19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın
19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın
Lüks araç üreticisi çok sayıda kişiyi işten çıkartacak
Lüks araç üreticisi çok sayıda kişiyi işten çıkartacak
Mersin'de motosiklet kazası! 16 yaşındaki Defne hayatını kaybetti
Mersin'de motosiklet kazası! 16 yaşındaki Defne hayatını kaybetti
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi