Tayland’da mühimmat deposunda patlama

Tayland'ın kuzeydoğusunda Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Tayland'ın Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde yerel saatle 19.30'da sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama yangına yol açtı. Yükselen alevler depoda zaman zaman büyük patlamalara neden oldu.

Yangın sonrası depoda ağır hasar oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında bölge sivil trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Bomba imha ekipleri bölgeye girerek, patlamamış mühimmat ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yetkililer, patlama sonrası patlayıcı maddelerin kalıntılarının risk oluşturabileceği gerekçesiyle alanın kontrollü şekilde temizlendiğini açıkladı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yangının patlayıcıların bulunduğu mühimmat deposunda başladığı ve herhangi bir askeri operasyona bağlı olmadığı vurgulandı. Olayın kesin nedenine ilişkin net sonucun teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.



Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise yaptığı açıklamada vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, sabotaj ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ancak şu aşamada olayın nedenine dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmadığını belirtti. Suvaree, kamuoyundan resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.