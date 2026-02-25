BIST 13.859
Okula gitmek için evden çıkan Rabia'ya ne oldu? Denizli 14 yaşındaki çocuğu arıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan 14 yaşındaki Rabia için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Akkaya polise başvurarak, pazartesi sabahı okula gitmek için evden ayrılan kızı Rabia Akkaya'dan (14) bir daha haber alamadıklarını, önce kendi imkanlarıyla aradıklarını ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.

Polis, ihbar üzerine arama başlattı.

Okula gitmek için evden çıkan Rabia'ya ne oldu? Denizli 14 yaşındaki çocuğu arıyor - Resim: 0

