BIST 13.807
DOLAR 43,87
EURO 51,75
ALTIN 7.311,61
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin yarın Cenevre'de görüşeceğini belirtti

Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin yarın Cenevre'de görüşeceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna heyetlerinin yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirdi.

Abone ol

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomasi sürecini sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev’in 26 Şubat’ta Cenevre’de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini belirten Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna’nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını aktardı.

Zelenskiy, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının hazırlıklarının da görüşmede değerlendirileceğini ve toplantının mart başında düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, esir asker takasının sürdürülmesi için gerekli çalışmaların devam etmesi amacıyla Umerov’a talimat verdiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayland’da mühimmat deposunda patlama
Tayland’da mühimmat deposunda patlama
Vodafone'un ev internetinde "Akıllı Müşteri Deneyimi" dönemi
Vodafone'un ev internetinde "Akıllı Müşteri Deneyimi" dönemi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail’e net uyarı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail’e net uyarı
Gedik Piliç "MAP" teknolojisiyle gıda güvenliğini artırıyor
Gedik Piliç "MAP" teknolojisiyle gıda güvenliğini artırıyor
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı
AK Partili Faruk Acar'dan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması
AK Partili Faruk Acar'dan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı
19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın
19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın
Lüks araç üreticisi çok sayıda kişiyi işten çıkartacak
Lüks araç üreticisi çok sayıda kişiyi işten çıkartacak