Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te AK Parti grubunu ziyaret ederek siyasi parti temaslarını tamamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te AK Parti grubunu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi parti ziyaretlerini AK Parti ile tamamladık. Türkiye'nin en zor meselesi, Cumhuriyet tarihimizin ilk asrının yarısının neredeyse heba edildiği, büyük bedeller ödediğimiz, ağır faturalar ödediğimiz şiddet ve terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla birlikte yoluna girecek ve Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır.

Umut anneleriyle, şehitlerimizin gazilerimizin ailelerinin yan yana oturduğu oturumda her iki tarafında 'biz çocuklarımızı gömdük, bundan sonra toprağa çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz' iradesi aslında bu komisyondaki dinleme faslının mottosu olarak önümüze çıkan bir temenniydi. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle başlayan  bu devlet politikası, Mecliste kurulan bu komisyonla birlikte bir millet politikası haline döndü. 50 vekil arkadaşımız hiçbir şekilde yıkıcı söz sar etmedi. En ufak bir tartışmanın olmadığı müzakereler yapıldı. Bir kez daha partilere teşekkür ediyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız samimiyetle bu sürece destek verdiler. 21 AK Partili vekile teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu işin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını isteyenler olduğunu da biliyoruz. Çok şükür provokatif durum olmadı. Artık Türkiye'de 86 milyonun teröre ve silaha tahammülü yoktur. Daha zor bir süreç önümüzde."

