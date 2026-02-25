BIST 13.807
Arnavutköy'de okulda selefi andı okutulması görüntülerine soruştuma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'nda çocuklara selefi yemini okutulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bir okulda 23 Şubat'ta çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici öğretim izlencesi ve ÇEDES uygulamaları okullara selefi yeminin de girmesini sağlamıştı. 

Okullarda çocuklara IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan “Muvahhiddin Andı”nın okutturulduğu ortaya çıkmıştı.

Çocuklara; “Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir” ifadelerinin kullanıldığı “Öğrenci Andı” yerine, “Dileğimiz: Sıddık, şehit ve salihlerden olmaktır” ifadelerinin geçtiği Selefi andının okutulduğu görülmüştü.
