Shane Larkin'den İbrahim Kutluay'ın iddiasına şok yanıt: Soytarı

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, İbrahim Kutluay'ın kendisi için ortaya attığı iddialara verdiği yanıtta "Şimdi de ismimi tıklanma ve dikkat çekmek için kullanmayı seven iki 'soytarı' var. Karakterime yönelik bir saldırıya asla izin vermem." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Kupası'nda oynamaması konusunda hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından sert şekilde yanıt verdi.

İbrahim Kutluay, Sadece EuroLeague programında Beşiktaş maçının ikinci yarısında Pablo Laso'nun Larkin'i oyuna almak istediğini ama Larkin'in maça girmek istemediğini dile getirmişti. Ayrıca oyuncunun karakterinin kötü olduğunu ve Efes'in Larkin'in liderliğinde yüksek hedeflere ulaşamayacağını söyledi.

Shane Larkin ise bu iddiadan yola çıkarak geniş çaplı açıklamalarda bulundu.

'İSMİMİ TIKLANMA İÇİN KULLANMAYI SEVEN İKİ 'SOYTARI' VAR'

Larkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ve işte tam da bu yüzden kupa kadrosunda hiç olmamalıydım. Çünkü oynayacak kadar sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemiyormuşum gibi yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi de ismimi tıklanma ve dikkat çekmek için kullanmayı seven iki 'soytarı' var.

Karakterime yönelik bir saldırıya asla izin vermem. Kulübüm ve Türk basketbolu için elimden gelenin fazlasını verdim. Yıllarca sakatlıklarla oynadım, bedenimi ortaya koydum. Bunun aksine söylenen her söz ya dikkat çekmek ya da tepki almak içindir.

İçlerinden biri gerçekten gerçeği öğrenmek, vücudumun nasıl durumda olduğunu bilmek isteseydi, çok kolay bir şekilde sorabilirdi. Gerçeği öğrenebilirdi. Ama bunun yerine ismimi tıklanma ve ilgi için kullanmayı tercih ediyorlar. Bana sorarsanız biraz acınası.

Ameliyat sonrası sahaya çıktığımda keskin ağrılar yaşayan ve bu yüzden oynayamayan sakat bir oyuncunun karakterine saldırmak çok düşük bir harekettir. Bir şeyi sorgulamak istiyorsanız, bunun hakkında düşünün. Gerçeği görürsünüz. Benimle ilgili konuşma fırsatı buldukları her an konuşuyorlar.

Sadece insanların en zayıf anlarında konuşan herkes acınası, kıskanç bir adamdır. İyi oynadığımda, kulübüm ya da ülkem için kazanmak adına yaptıklarımı yaptığımda ses yok. Tam bir sessizlik. Hakkımda tek bir iyi söz bile yok.

Kötü bir an olur olmaz odanın en gürültülüsü onlar. Benden hoşlanmıyorsanız, söyleyin. Ama ameliyat gerektiren ve hâlâ tamamen iyileşmemiş bir sakatlık üzerinden bir oyuncuyu eleştirip karakterini sorgulamak ve bunu laf atmak için fırsata çevirmek… ACINASI.

Bir sporcu olarak, hele ki eski bir sporcu olarak, gerçeği konuşma ve sporcuların neler yaşadığını anlatacak bir perspektif sunma yaklaşımında olacağını düşünürsünüz. Ama görünen o ki amaçları her fırsatta benim hakkımda olumsuz bir algı oluşturmak.

Gerçek şu ki takım arkadaşlarıma mümkün olduğunca yakın olmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Bu, uzun vadeli sağlığımı riske atmamak için sahaya çıkamamak anlamına gelse bile. İşte GERÇEK bu.

Bunun aksini söyleyen herkes biraz ilgi peşinde koşan cahilin tekidir. Acınası, kıskanç, haset… Hangi kelimeyi kullanmak isterseniz. Sakat birine saldırmak gerçekten üzücü… Hele ki bunu yapan eski bir sporcuyken. Bir erkek olarak ben asla böyle bir şey yapmam. Ama hepimiz aynı karakterde değiliz.

O adama sorun; büyük bir yetenek olan oğlu benim yerimde olsaydı ne yapardı? Uzun vadeli sağlığını riske mi atardı, yoksa tekrar oynamadan önce güvende olduğundan emin mi olurdu? Eminim o zaman mesele karakter meselesine dönüşmezdi.

Hiç o duruma sokulmamalıydım ama ben tam bir takım oyuncusu olduğum için bunu yaptım. Aslında istemeyerek; çünkü medyanın bunu nasıl çarpıtacağını biliyordum. Ve işte buradayız… Gerçek gerçektir. Benimle ya da sağlık durumumu bilen herhangi biriyle hiç konuşmamış iki kişi, durumum hakkında nasıl olur da gerçeklere dayalı konuşabilir?

Bir aptalın peşinden giderseniz, siz de soytarı olursunuz. Gerçekliği ölçütünüz yapın, perde arkasında gerçekten neler olduğunu o zaman görürsünüz. Ve açıkçası hâlâ bunu sorguluyorsanız… size de lanet olsun.

Ben her zaman saygılı biri oldum. Ve bu, Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şeye verilmiş bir yanıt değil. Fenerbahçe'yi bir rakip olarak her zaman saydım; yıllar içinde birçok harika mücadele verdik. Bu, karakterime saygısızca saldıran, yaşını başını almış, trol, acınası adamlara verilmiş bir cevaptır.

Bir sporcunun, sakatlık nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bir anda karakterine saldıran kişilere. Ben, ne bir sporcu olarak ne de bir erkek olarak, gerçeği bilmeden asla böyle bir şey yapmam. Bu kadar aşağı inebilen herkesi sorgulamalısınız.

Tüm Fenerbahçe taraftarlarına sevgim ve saygım var. Bunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Kulübünüze duyduğunuz tutku dünya çapında takdire şayan. En iyilerden biri. Bu sadece tıklanma uğruna iki kişinin attığı laflara verilmiş bir cevaptır. Hepsi bu."