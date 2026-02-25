Mahmut Arıkan'dan Emekli bayram ikramiyesi önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Emekli bayram ikramiyesi her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir" dedi.

Abone ol

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diledi.

Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldığını, emeklilerin sabırla yeni ikramiye rakamını beklediğini söyleyen Arıkan, emekli ikramiyesi için konuşulan rakamın 5 bin lira olduğunu, bu rakamın bir "ikramiye" olamayacağını savunarak, "Emekli bayram ikramiyesi her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir. Bu insanlar yıllarca bu ülkenin yükünü taşıdı, ömür tüketti. Devletimizin şimdi yapması gereken onların yükünü en azından bir maaş ikramiye ile hafifletmektir." dedi.

Arıkan, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı, şehit ve gazi maaşı alanlara da bayramda bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini, bunun lütuf değil, "hak" olduğunu dile getirdi.

Komşu ülkelerdeki et fiyatlarının Türkiye'deki et fiyatlarının altında bulunduğunu belirten Arıkan, "Artık insanlarımız kırmızı et almak için marketlere gitmek yerine neredeyse kuyumculara gitme ihtiyacı hissedecekler." diye konuştu.

İnsanların ucuza et alabilmek için Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde saatlerce sırada beklediğini söyleyen Arıkan, sadece kırmızı etin değil, sofrada ne varsa her geçen gün daha pahalı hale geldiğini anlattı.

"Ramazanda sobalı evlerde poz verilmesini" eleştiren Arıkan, "Halktan o kadar koptular, halkın sıkıntılarından o kadar bihaber hale geldiler ki yanlarında götürdükleri reklam panosuyla poz vermekten bile çekinmez hale geldiler." dedi.

Bir idarecinin asıl görevinin yoksulun sofrasına oturmak değil, o yoksulluğu bitirmek olduğunu kaydeden Arıkan, TÜİK'in 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranının yüzde 53,3 tespit edilmesine tepki gösterdi.

Gazze Barış Kurulu'nda Filistin'in temsil edilmediğini, Gazze'nin "emlak arazisi" şeklinde görüldüğünü ve İsrail'in güvenlik mağduru sayıldığını belirten Arıkan, "Biz biliyorduk, ancak bu toplantı bir kez daha ispatladı. Bu kurul, Gazzelileri topraksız, Kudüs'ü statüsüz bırakmanın kuruludur. Bizler buradan bir kez daha sesleniyoruz, Filistin meselesi İsrail ile görüşülmez. Gazze'nin geleceği Siyonist aşığı Kushner'le, Irak kasabı Tony Blair'le, Epstein dosyaları ile İsrail'in esiri haline gelmiş Trump'la görüşülemez." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 15'inci yılında rahmet ve minnetle andı.