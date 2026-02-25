BIST 13.807
DOLAR 43,87
EURO 51,75
ALTIN 7.311,61
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Abone ol

İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Faruk Acar'dan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması
AK Partili Faruk Acar'dan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı
19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın
19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın
Lüks araç üreticisi çok sayıda kişiyi işten çıkartacak
Lüks araç üreticisi çok sayıda kişiyi işten çıkartacak
Mersin'de motosiklet kazası! 16 yaşındaki Defne hayatını kaybetti
Mersin'de motosiklet kazası! 16 yaşındaki Defne hayatını kaybetti
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi
Hamas, ABD'nin Batı Şeria’daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı
Hamas, ABD'nin Batı Şeria’daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı
İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...
Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum