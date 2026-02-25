Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 ay önce kafasında 7,5 santimetre büyüklüğünde tümörle doğan bebek, 4 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce Enes ve Tuğba Yalçın çiftinin Talha adını verdikleri bebek dünyaya geldi. Yapılan tetkiklerde, bebeğin başında büyük bir tümör bulunduğu tespit edildi.

Cerrahi müdahalenin yüksek hayati risk taşıması nedeniyle Beyin Cerrahı Dr. Ali Yayla liderliğinde planlı ve çok yönlü bir tedavi süreci yürütüldü.

Operasyon öncesinde girişimsel radyoloji ekibince embolizasyon işlemi uygulanarak tümörün kanlanması azaltıldı.

Ardından beyin cerrahisi ve plastik cerrahiden oluşan ekip tarafından yaklaşık 4 saat süren ameliyatla tümörün tamamı çıkarıldı. Sağlık durumu iyiye giden bebeğin 2 gün içinde taburcu edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Dr. Yayla, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bebeğin başında hızla büyüyen ve kafatası kemiklerine zarar vererek beyne baskı yapan dev bir kitle bulunduğunu söyledi.

Tümörün yoğun damar yapısına sahip olması nedeniyle ameliyatın hayati riskinin yüksek olduğunu belirten Yayla, "Bu nedenle cerrahi stratejimizi yeniden kurguladık. Basamaklandırılmış ve multidisipliner bir yaklaşım benimsedik. Embolizasyon işleminin ardından ertesi gün gerçekleştirdiğimiz ameliyatla tümörü tamamen çıkardık. Hastamız ameliyattan herhangi bir nörolojik zarar görmedi ve sağlık durumu iyi seyrediyor." dedi.

Yayla, sürece yenidoğan, çocuk yoğun bakım, çocuk hematolojisi, girişimsel radyoloji, beyin cerrahisi, plastik cerrahi ve anestezi ekiplerinin katkı sunduğunu vurgulayarak, 1,5 aylık titiz bir çalışmanın ardından bebeğin sağlıklı şekilde ailesine teslim edildiğini ifade etti.

Tümörün yaklaşık 7,5 santimetre boyutunda olduğunu aktaran Yayla, bu yaş grubunda ve bu büyüklükteki tümörlerin cerrahi olarak çıkarılmasının dünyada nadir görüldüğünü belirterek, operasyonun başarıyla tamamlanmasının kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Başhekim Ilgın Türkçüoğlu da bebeğin yaşının küçük, kitlenin ise agresif yapıda olması nedeniyle ameliyatın zorlu geçtiğini kaydetti.

Multidisipliner çalışmanın önemine dikkati çeken Türkçüoğlu, "Ekibimiz süreci başarıyla tamamladı. Bu tür hastaların başka merkezlere sevk edilmesine gerek kalmadan hastanemizde tedavi edilebilmesi bizim için ayrıca gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Yalçın ailesi ise hekimlere ve hastane yönetimine teşekkür etti.