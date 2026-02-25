Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın altyapısında yetişen Çağrı Hakan Balta'yı resmen kadrosuna kattı. Genç oyuncu ilk antrenmanına çıktı. Balta, Galatasaray ile profesyonel sözleşme konusunda anlaşamamıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varamamıştı. Balta'nın Fenerbahçe'ye gideceği haberleri gündem olmuştu.

Genç futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşacağı maç öncesi yaptığı son idmanda yer aldı.

Sarı lacivertli kulüp, amatör lisansı olan Çağrı Balta için Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödeyecek.

Ne olmuştu?

Galatasaray alt yapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti. Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Çağrı için maddiyatın ikinci planda olduğu ve yeni sözleşme imzalamak için tek şartlarının bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ancak bu talebin yönetim tarafından reddedildiği ifade edilmişti.