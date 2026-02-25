BIST 13.882
DOLAR 43,87
EURO 51,69
ALTIN 7.287,80
HABER /  SPOR

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın altyapısında yetişen Çağrı Hakan Balta'yı resmen kadrosuna kattı. Genç oyuncu ilk antrenmanına çıktı. Balta, Galatasaray ile profesyonel sözleşme konusunda anlaşamamıştı.

Abone ol

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varamamıştı. Balta'nın Fenerbahçe'ye gideceği haberleri gündem olmuştu.

Genç futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşacağı maç öncesi yaptığı son idmanda yer aldı.  

Sarı lacivertli kulüp, amatör lisansı olan Çağrı Balta için Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödeyecek.

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi - Resim: 0

Ne olmuştu?

Galatasaray alt yapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti. Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Çağrı için maddiyatın ikinci planda olduğu ve yeni sözleşme imzalamak için tek şartlarının bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ancak bu talebin yönetim tarafından reddedildiği ifade edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas, ABD'nin Batı Şeria’daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı
Hamas, ABD'nin Batı Şeria’daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı
İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...
Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum
Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü
Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü
Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!
Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!
Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...
Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...
Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak
Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mucize gerçekleştirmek için...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mucize gerçekleştirmek için...
Trump fena dumur oldu! Sözlerine alkış beklerken tepki gördü
Trump fena dumur oldu! Sözlerine alkış beklerken tepki gördü
Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirme: Türkiye başı çekti
Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirme: Türkiye başı çekti
Pencereden düşüp 3 ay komada kalmıştı acı haber geldi
Pencereden düşüp 3 ay komada kalmıştı acı haber geldi