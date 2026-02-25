BIST 13.819
DOLAR 43,87
EURO 51,71
ALTIN 7.297,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de motosiklet kazası! 16 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki lise öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Abone ol

S.U. (30) idaresindeki 34 BLD 065 plakalı hafif ticari araç, Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi'nde, Defne Su Çelik'in (16) kullandığı 33 BDA 916 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Defne Su Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'de motosiklet kazası! 16 yaşındaki Defne hayatını kaybetti - Resim: 0

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Halil Samet Karadağ (18) sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.U'nun gözaltına alındığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Defne Su Çelik'in Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanında görüntülendi
Hamas, ABD'nin Batı Şeria’daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı
Hamas, ABD'nin Batı Şeria’daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını kınadı
İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...
Tümörle doğan talihsiz bebek 4 saat sonunda sağlığına kavuştu...
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum
Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü
Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü
Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!
Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!
Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...
Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...
Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak
Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mucize gerçekleştirmek için...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mucize gerçekleştirmek için...
Trump fena dumur oldu! Sözlerine alkış beklerken tepki gördü
Trump fena dumur oldu! Sözlerine alkış beklerken tepki gördü
Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirme: Türkiye başı çekti
Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirme: Türkiye başı çekti