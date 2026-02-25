BIST 13.884
Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısının çıkışında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı 'Abdullah Öcalan için statü' açıklamaları soruldu. Erdoğan bu soruya "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor" ifadeleriyle cevap verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Statü açığı kapatılmalıdır" çağrısında bulunmuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin açıklamasını, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletildiği şeklinde değerlendirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.
Bahçeli, PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorununun nasıl ele alınacağını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletildiğini belirtti. AK Parti Grup Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'nin bu sözleri soruldu.

Erdoğan bu soruya "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor" ifadeleriyle cevap verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" ifadelerini kullanmıştı.

