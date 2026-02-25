BIST 13.876
HABER /  POLİTİKA

MEB’den ‘Ramazan genelgesi’ adımı! Bakan Tekin duyurdu: Dava açtık

Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin, "Bu etkinliklere katılan çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, bunların hakkını korumak için böyle bir adım atacağımı söylemiştim. Biz böyle bir adımı attık. Kimin gerici, kimin yobaz, kimin temel hak ve hürriyetler anlamında totaliter bir perspektifi olduğunu göreceğiz. " dedi.

Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı Salonu'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı genelgesine yönelik CHP'den gelen tepkiler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Tekin, şunları söyledi:

"Ben Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığının Anayasa ve kanunlara dayanan görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir kamu görevlisiyim. Hem Anayasamızın amir hükümleri hem Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Milli Eğitim Bakanlığına yüklediği bu görevler içerisinde, en başta geleni ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden maksimum faydalandığı, eğitimde fırsat eşitliğinin maksimum düzeyde sağlandığı, milli birlik, ki Anayasa'nın ikinci maddesinde ifadesini bulan toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet kavramları çerçevesinde, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, bu değerlerimizi içselleştirdiği bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak bizim görevimiz.

"Tam bizim yapmak istediğimiz şeyleri açıklayan, bir devlet adamına yakışır bir ciddiyetle..."

Milli birlik ve dayanışmayı önemseyen bütün vatandaşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu sürece sahip çıkıyorlar. Dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kendisine şükranlarımı sunuyorum, tam bizim yapmak istediğimiz şeyleri açıklayan, bir devlet adamına yakışır bir ciddiyetle, milli birlik ve beraberlik sürecine sahip çıkan bir açıklama yaptı. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Bu çerçevede ben herkesi milli birlikle ilgili attığımız adımlara, toplumda çocuklarımız, gençlerimiz arasında bu dayanışma, beraberlik, kardeşlik hukukunu geliştirecek etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Yaptığımız şeylerin kanunlarımıza ve Anayasamıza uygun olduğunu, bizim açımızdan bize yüklenen sorumlulukları yerine getiren düzenlemeler olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum."

"Kusura bakmasınlar..."

Bakan Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye yönelik bir soru üzerine, bu konuda dava açtığını bildirdi. Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa'yı yorumlama tekeli yok. 'Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi, evrensel ilkeleri bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim istediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın, azınlıktır' deme hakkı yoktur. Bu etkinleri yerine getiren kişilere, 'gerici, azgın, azınlık' gibi ifadelerle saldırmak, saldırgan bir tavır içerisinde bulunmak bir hakarettir.

Bu etkinliklere katılan çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, bunların hakkını korumak için böyle bir adım atacağımı söylemiştim. Biz böyle bir adımı attık.

Kimin gerici, kimin yobaz, kimin temel hak ve hürriyetler anlamında totaliter bir perspektifi olduğunu göreceğiz. 168 kişi, yüzde 99'u Müslüman olan bir kitlenin, bir toplumun dini inanç ve ibadetlerini kendi perspektiflerinden tanımlayarak onları 'azınlık' statüsüne sokuyor. Bu, totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali.

Kusura bakmasınlar, bu hakareti eden kişilerin, bizim tarafımızdan, haklarını, hukuklarını korumakla mükellef olduğum kişiler tarafından yargıya taşınması gerekiyor.

Hatta bana sorarsanız bu anlamda hakarete muhatap olan herkesin de kişisel anlamda bu süreçte yargıya başvurmasının doğru olacağını düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Okullardaki Ramazan etkinlikleri doğrudur, yerindedir,hukukidir. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir." dedi. Erdoğan 'bildiri' için de şunları söyledi:

"Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat "Laiklik elden gidiyor" şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında neüdüğü belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar."

