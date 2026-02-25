Akbank, temettü dağıtma kararı aldı

Akbank, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği rekor karın ardından ortaklarına nakit temettü dağıtma kararı aldı. Banka yönetimi, toplamda 11,4 milyar lirayı aşan brüt kar payının Mart ayı sonunda ödenmesini Genel Kurul onayına sunacak.

Abone ol

Akbank, 2025 yılı bilançosunun ardından hissedarlarını sevindirecek temettü planını kamuoyuna duyurdu. Bankanın 24 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, geçtiğimiz yıl elde edilen 57,2 milyar liralık net kardan ortaklara pay verilmesi kararlaştırıldı.

SERMAYENİN %220’Sİ ORANINDA ÖDEME

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiriye göre Akbank, brüt 11 milyar 449 milyon 360 bin TL tutarında nakit temettü dağıtacak. Dağıtım planının detayları ise şu şekilde şekillendi:

Birinci Kar Payı: 5,2 milyar TL’lik ödenmiş sermayenin %5’ine karşılık gelen 260 milyon TL.

İkinci Kar Payı: 11 milyar 189 milyon 360 bin TL.

Toplam Oran: Dağıtılacak toplam tutar, bankanın ödenmiş sermayesinin %220,18’ine tekabül ediyor.

ÖDEMELER 26 MART’TA BAŞLIYOR

Akbank Yönetim Kurulu, kar payı ödemelerinin başlangıç tarihini 26 Mart 2026 olarak belirledi. Bu stratejik karar, 30 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların son onayına sunulacak.

Banka ayrıca, mali yapısını güçlendirmek adına 1,1 milyar liralık kanuni yedek akçe ayırırken, kurumlar vergisinden muaf tutulan yaklaşık 74 milyon lirayı "Özel Fon Hesabı"na aktaracak. Geriye kalan tutar ise "Olağanüstü Yedekler" kalemine kaydedilerek bankanın özkaynak yapısına dahil edilecek.