AK Parti Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması) Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'mızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.

Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Gazze'de yapılan anlaşmalara rağmen insani yardımların ulaşılamaması ramazanı buruk geçirmemize neden oluyor. Dualarımız, gönlümüz Filistinli kardeşlerimizle...

Camilerimiz doluyor. çocuklarımız ve gençlerimiz camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız daha çok gözetleniyor.

"Gerçek Türkiye fotoğrafı"

Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz.

Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik etmelerini görmek bizi memnun etti. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması özlediğimiz, arzuladığımız bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı... Rahatsız olmamalı... Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah razı olsun diyorum.

"Okullardaki Ramazan etkinlikleri hukukidir"

Okullardaki Ramazan etkinlikleri hukukidir. Hangi görüşten olursa olsun milletimiz okullarda Ramazan etkinlikleri genelgesini olumlu karşılamıştır.

