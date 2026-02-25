BIST 13.876
Başsavcı Mehmet Beşir Güven görevine başladı

Hakimler Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararname Anadolu Adliyesi’ne Başsavcı olarak atanan Mehmet Beşir Güven görevine başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Beşir Güven Anadolu Adalet Sarayı’ndaki görevine başladı.

Çok sayıda Başsavcıvekili, Cumhuriyet Savcısı ve Hakim, Başsavcı Mehmet Beşir Güven’i, Adliyenin E Blok protokol girişinde karşıladı. Karşılama ve çiçek takdiminin ardından Başsavcı Güven adliyeye giriş yaptı.

