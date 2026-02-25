BIST 13.859
DOLAR 43,87
EURO 51,77
ALTIN 7.315,68
HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez AK Parti gruba katıldı Öcalan'a 'umut hakkı' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez AK Parti gruba katıldı Öcalan'a 'umut hakkı' açıklaması

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk defa AK Parti Grup toplantısına katıldı. Grup toplantısı başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' verilecek mi sorusuna yanıt verdi. Akın Gürlek'e gazeteci Alican Uludağ'ın İstanbul Silivri'ye sevki de soruldu.

Abone ol

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından bugün yapılan AK Parti grup toplantısına ilk kez katılımda bulundu. Grup toplantısının başlamasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeni bakan, 'Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilecek mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Süreçte nihai rapor sunuldu takdir yüce Meclisin. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk. Meclis ihtiyaç duyarda teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır.
-Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok."

Alican Uludağ neden İstanbul'a yollandı

Yeni bakan Akın Gürlek'e, geçtiğimiz günlerde 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Alican Uludağ da soruldu. Gürlek, UIudağ'ın Ankara'da gazetecilik yapmasına rağmen İstanbul'da tutuklanması sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

-"Bakın 217A var biliyorsunuz TCK'da 217A. Bilgiyi alenen yayma, yalan olarak yayma. Orada İstanbul'daki bir soruşturmaya ilişkin, yürütülen soruşturma sürecine yalan... Yani orada yetki bakımından bir sıkıntı yok. Mahkemelerin takdiri, biz ona karışamayız. CMK 12 suç yeri önemli, o tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul'da kararlaştırılmış, ama bu mahkemenin takdiri, yetkisizlik kararı da verebilir. Tahliye de edilebilir, bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde. "

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şehit pilot İbrahim Bolat nereli? F-16 uçağının düştüğü yerden çarpıcı kare
Foto Galeri Şehit pilot İbrahim Bolat nereli? F-16 uçağının düştüğü yerden çarpıcı kare Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Akran zorbalığı davasında emsal karar! Okul saatleri dışında elektronik kelepçe takacak
Akran zorbalığı davasında emsal karar! Okul saatleri dışında elektronik kelepçe takacak
Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım
Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım
Emekliye öyle bir zam yapılacakmış ki! Ekonomi uzmanı 2 katı olacak diyor
Emekliye öyle bir zam yapılacakmış ki! Ekonomi uzmanı 2 katı olacak diyor
Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı
Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın!
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın!
Tuzla'da işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı
Tuzla'da işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı
Epstein’in 'Lolita Express' olarak bilinen uçağı çürümeye terk edildi
Epstein’in 'Lolita Express' olarak bilinen uçağı çürümeye terk edildi
OMSAN Lojistik'ten 7 milyar liralık iş hacmi hedefi
OMSAN Lojistik'ten 7 milyar liralık iş hacmi hedefi
Annesinin "dik otur, kambur olacaksın" sözü 68 ülkeye ihracat getirdi
Annesinin "dik otur, kambur olacaksın" sözü 68 ülkeye ihracat getirdi
ABD Başkanı Trump'ın çılgın iddiasına İran'dan jet yanıt
ABD Başkanı Trump'ın çılgın iddiasına İran'dan jet yanıt
Çocukların akciğerlerinde yanan görünmez ateş: Astım
Çocukların akciğerlerinde yanan görünmez ateş: Astım