Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez AK Parti gruba katıldı Öcalan'a 'umut hakkı' açıklaması

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk defa AK Parti Grup toplantısına katıldı. Grup toplantısı başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' verilecek mi sorusuna yanıt verdi. Akın Gürlek'e gazeteci Alican Uludağ'ın İstanbul Silivri'ye sevki de soruldu.

"Süreçte nihai rapor sunuldu takdir yüce Meclisin. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk. Meclis ihtiyaç duyarda teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır.

-Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok."

Alican Uludağ neden İstanbul'a yollandı

Yeni bakan Akın Gürlek'e, geçtiğimiz günlerde 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Alican Uludağ da soruldu. Gürlek, UIudağ'ın Ankara'da gazetecilik yapmasına rağmen İstanbul'da tutuklanması sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

-"Bakın 217A var biliyorsunuz TCK'da 217A. Bilgiyi alenen yayma, yalan olarak yayma. Orada İstanbul'daki bir soruşturmaya ilişkin, yürütülen soruşturma sürecine yalan... Yani orada yetki bakımından bir sıkıntı yok. Mahkemelerin takdiri, biz ona karışamayız. CMK 12 suç yeri önemli, o tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul'da kararlaştırılmış, ama bu mahkemenin takdiri, yetkisizlik kararı da verebilir. Tahliye de edilebilir, bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde. "