Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayram ikramiyesinin her geçen yıl eridiğini söyledi ve bunu düzeltmek için bir aylığına emekliye ek bir maaş verilmesi gerektiğini dile getirdi. 'Laiklik' bildirisine de değinen Davutoğlu "Yahu kardeşim 28 Şubat bitti, unutun, o kara günler gelmeyecek." dedi.

Dolaylı vergilerin gelir adaletini yok ettiğini, mevcut vergi düzeninin halkın cebine tasallut etmiş bir "zulüm düzeni" olduğunu belirten Davutoğlu, mazot fiyatlarının Türkiye'de dünyaya kıyasla daha fazla arttığını öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun adını koyamazsınız. Sonra da enflasyon niye düşmüyor diye merak ediyorlar. Enflasyonu düşürmek için bütçe açığını kapatmanız lazım, ama bütçe açığını kapatmak için mazota zam yapıp ÖTV'yi, KDV'yi katlarsanız gıda enflasyonu katlanarak artar."

"Laiklik bildirisi yayımlıyorlar, yahu kardeşim..."

Okullarda düzenlenen ramazan etkinliklerini ve "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi değerlendiren Davutoğlu, "Yine bir kıyamet koptu. Yahu neden ramazanda hassaten belirli çevreler dini konularda bu kadar duyarsız, bu kadar saldırgan, bu kadar milletten kopuk olurlar anlamış değilim. Laiklik bildirisi yayımlıyorlar, 'Niye okullarda ramazan etkinliği yapılıyor'muş. Yahu kardeşim 28 Şubat bitti, unutun, o kara günler gelmeyecek." dedi.

Davutoğlu, Noel ve Paskalya Bayramı'nın dünyanın çeşitli yerlerinde kutlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Siz ne istiyorsunuz Allah aşkına. Niye bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da zaten gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Yapmayın yahu. Çağ dışı bir laikçilik anlayışını bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek."

"Bunu niye sürekli erteliyorsunuz"

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerde acele edilmesi gerektiğini anlatan Davutoğlu, "Bunu niye sürekli erteliyorsunuz? Erteledikçe fitne karışıyor, birileri provokasyon yapıyor. Ne yapacaksanız yapın." diye konuştu.