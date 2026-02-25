BIST 13.858
Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı

Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti! Basın açıklaması yapmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Özel'in Silivri'deki cezaevinde, çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutukluları ziyaret ettiği bildirildi.

Yaklaşık 3 saat süren ziyaretinin ardından Özel, basın açıklaması yapmadan cezaevinden ayrıldı.

