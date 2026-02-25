BIST 13.859
DOLAR 43,87
EURO 51,77
ALTIN 7.315,68
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Yağışın yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Yarın gece saatlerine kadar sürecek

Yağışın, yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

