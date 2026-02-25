BIST 13.859
DOLAR 43,87
EURO 51,77
ALTIN 7.315,68
HABER /  DÜNYA

Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletine bağlı Bhakkar bölgesinde bulunan bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, kontrol noktasına yaklaşan saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçlerinin saldırının ardından bölgeyi kordon altına alarak çevrede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen bir kişi veya grubun olmadığı aktarıldı

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın!
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın!
Tuzla'da işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı
Tuzla'da işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı
Epstein’in 'Lolita Express' olarak bilinen uçağı çürümeye terk edildi
Epstein’in 'Lolita Express' olarak bilinen uçağı çürümeye terk edildi
OMSAN Lojistik'ten 7 milyar liralık iş hacmi hedefi
OMSAN Lojistik'ten 7 milyar liralık iş hacmi hedefi
Annesinin "dik otur, kambur olacaksın" sözü 68 ülkeye ihracat getirdi
Annesinin "dik otur, kambur olacaksın" sözü 68 ülkeye ihracat getirdi
ABD Başkanı Trump'ın çılgın iddiasına İran'dan jet yanıt
ABD Başkanı Trump'ın çılgın iddiasına İran'dan jet yanıt
Çocukların akciğerlerinde yanan görünmez ateş: Astım
Çocukların akciğerlerinde yanan görünmez ateş: Astım
Uyuşturucu soruşturmasında 13 kişi yakalandı! 135 taşınmaza ve 42 şirkete el konuldu
Uyuşturucu soruşturmasında 13 kişi yakalandı! 135 taşınmaza ve 42 şirkete el konuldu
Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Maximum Kart'tan 25 Şubat'ta toplu taşımada 100 liraya varan indirim
Maximum Kart'tan 25 Şubat'ta toplu taşımada 100 liraya varan indirim
Borusan'dan inovatif çözümler üreten projelere hibe desteği
Borusan'dan inovatif çözümler üreten projelere hibe desteği
AKOM: Sibirya soğuğu İstanbul’u etkisi altına aldı
AKOM: Sibirya soğuğu İstanbul’u etkisi altına aldı