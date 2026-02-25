Pencereden düşüp 3 ay komada kalmıştı acı haber geldi

Erzincan’da apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki engelli kadın, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının daha önce de aynı yerden düştüğü ve yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Oturduğu apartmanın üçüncü katından düşen engelli kadından acı haber geldi.

Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1272. Sokak’ta bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın üçüncü katından düştü.

Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak bulunan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay tedavi gören Aynur Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞ

Aynur Ö.’nün daha önce de aynı evin üçüncü katından düştüğü ve o olaydan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.