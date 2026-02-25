19 gözde ve ünlü okul hakkında soruşturma açıldı! Listedeki okullara bakın

Rekabet Kurulu, eğitim ve yan hizmetlerdeki fiyat artışları ve zorunlu yönlendirme iddiaları nedeniyle 19 özel okul hakkında soruşturma başlattı. Listede TED, Bahçeşehir Koleji gibi bir çok ünlü ve bilindik okul bulunuyor.

Rekabet Kurulu, özel okul sektöründe yaşanan fiyat artışları ve yan hizmetlere ilişkin şikâyetler üzerine 19 kurum hakkında soruşturma açtı. Son yıllarda özel okulların eğitim ücretleri ile yemek, kitap-kırtasiye ve okul kıyafeti gibi yan hizmet kalemlerinde yüksek oranlı artışlar yaşandığına dair çok sayıda şikâyetin Kuruma ulaştığı bildirildi.

Yüksek zam yapan okullara soruşturma

Şikâyetlerin, özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi ile yan hizmetlerin fiyatlandırılması ve bu hizmetlerin belirli yerlerden teminine yönelik zorunlu yönlendirmeler üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Kurul, başvurular üzerine ön araştırma yapılmasına karar verdi. İncelemelerde; okul kayıt ücretlerinde yüksek artış yapıldığı, yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı ve bazı hizmetlerin eğitim hizmetine fiilen bağlandığı iddiaları ele alındı. Velilerin belirli satış kanallarına yönlendirildiği iddiaları da incelendi.

Soruşturma açılan eğitim kurumları şöyle: