BIST 13.884
DOLAR 43,87
EURO 51,69
ALTIN 7.278,49
HABER /  DÜNYA

Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü

Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü

Yemen’in güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Yemen devlet televizyonunda yer alan habere göre, Ebyen’e bağlı El-Mahfed ilçesinin Lahmar bölgesinde Ebyen-Şebve kara yolunda küçük bir yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 8'i kadın ve çocuk olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi.

Çarpışma sonucu minibüste yangın çıktığı, aracın tamamen yandığı ve içindeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ebyen’de daha önce de benzer kazaların yaşandığı, bazı bölgelerde yolların elverişsiz olmasının kazalara zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Yemen’de yaklaşık 11 yıldır hükümet güçleri ile Husiler arasında süren savaşın da etkisiyle, özellikle kara yolları başta olmak üzere altyapıda ciddi zayıflık bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!
Ahmet Davutoğlu'ndan emekliye bir aylığına ek maaş çağrısı!
Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...
Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...
Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak
Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mucize gerçekleştirmek için...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Mucize gerçekleştirmek için...
Trump fena dumur oldu! Sözlerine alkış beklerken tepki gördü
Trump fena dumur oldu! Sözlerine alkış beklerken tepki gördü
Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirme: Türkiye başı çekti
Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirme: Türkiye başı çekti
Pencereden düşüp 3 ay komada kalmıştı acı haber geldi
Pencereden düşüp 3 ay komada kalmıştı acı haber geldi
Başsavcı Mehmet Beşir Güven görevine başladı
Başsavcı Mehmet Beşir Güven görevine başladı
MEB’den ‘Ramazan genelgesi’ adımı! Bakan Tekin duyurdu: Dava açtık
MEB’den ‘Ramazan genelgesi’ adımı! Bakan Tekin duyurdu: Dava açtık
Garanti BBVA Emeklilik 2025'te 7,2 milyar lira teknik kar elde etti
Garanti BBVA Emeklilik 2025'te 7,2 milyar lira teknik kar elde etti
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
MEB'in Ramazan genelgesiyle ilgili konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "laiklik" bildirisine sert tepki
MEB'in Ramazan genelgesiyle ilgili konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "laiklik" bildirisine sert tepki