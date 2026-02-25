Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak

Doğal gazda 21 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni yönetmelikle tüketici hakları güçlendirilirken dar gelirli vatandaşlara yönelik mali kolaylıklar ve hizmet süreçlerinde dijitalleşme dönemi başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren "tüketici odaklı" yeni dönemi başlatırken hayata geçirilen düzenlemelerin abonelik süreçlerinde artışa ve piyasa hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.



Doğal gaz piyasasında "tüketici odaklı" yeni dönemin başlamasıyla abonelik süreçleri hızlanacak! 21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketici hakları güçlendirilirken ödeme süreçlerinde geniş kapsamlı esneklik sağlandı. Özellikle dar gelirli vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşındı.

BAĞLANTI BEDELİ ÖDEMELERİNDE ESNEKLİK

Sisteme yeni dahil olacak aboneler için bağlantı bedeli ödemelerinde esnekliğe gidildi. Daha önce sınırlı olan taksit imkanı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı. Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri nedeniyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hale getirildi.

"GENEL MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95 SEVİYESİNDE"

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine, yeni kuralların hizmet kalitesini daha üst noktalara taşıyacağını ve sektörün dijitalleşme sürecine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Arslan, halihazırda yüksek olan tüketici memnuniyetinin yeni düzenlemelerle daha da artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Yeni düzenlemede bağlantı bedelinde taksitlendirme, yaşlı aylığı ve sosyal yardım alanların yeni aboneliklerinde güvence bedeli alınmaması gibi bazı uygulamalarla vatandaşların ödeme güçlüğü çekerek sistemden kopmasının engellenmesi amaçlanıyor. Dağıtım şirketlerimiz vatandaşlarımızın doğal gaz konforuna kavuşması için gerekli kolaylıkları göstermektedir." dedi.

Abone bağlantı bedelindeki taksit imkanının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını kaydeden Arslan, "Güvence bedelinde ise ilgili kanunlar uyarınca 65 yaş üstü düzenli sosyal destek alan tüketici gruplarına muafiyet getirildi. Böylelikle, sosyal yardım alan vatandaşların doğal gaz aboneliği süreçlerindeki ek taksit ve muafiyetlerle hem hane halkı ekonomisine katkı hem de doğal gaz dağıtım hizmetine erişiminde kolaylık sağlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısının bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyona ulaştığını belirten Arslan, 81 ilde faaliyet gösteren 73 doğal gaz dağıtım şirketinin 65 milyonun üzerindeki aktif kullanıcıya canlı ve anlık hizmet sunduğunu kaydetti.

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak tüketici memnuniyetinin her zaman en üst seviyede olmasını hedeflediklerinin altını çizen Arslan, "GAZBİR olarak müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik olarak ülke genelinde anket çalışmaları yapıyoruz. Yapılan son saha çalışmalarında doğal gaz dağıtım şirketlerinin genel memnuniyet oranının yüzde 95 civarında olduğu görülüyor. Abonelik öncesi, sonrası sorun giderme veya bilgilendirme gibi tüketici deneyimlerinde ise Türkiye geneli memnuniyet oranımız yüzde 90-91 bandındadır." diye konuştu.