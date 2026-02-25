Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Devlet adamına yakışır ciddiyetle...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında ramazan etkinliklerini eleştiren muhalefete tepki göstermişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakan Tekin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Anayasa'nın Milli Eğitim'e yüklediği görevlerin en başında geleni ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinden maksimum düzeyde eğitiminin sağlandığı, milli birlik ve adalet kavramı çerçevesinde çocuklarımızı bu değerleri içselleştirdiği eğitimle buluşturmak bizim görevimiz. Milli birlik ve dayanışmayı önemseyen vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu sürece sahip çıktı.

DEVLET ADAMINA YAKIŞIR CİDDİYET

Dün MHP Genel başkanı Bahçeli'nin konuşması için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı. Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, yorumlamayanlara gerici azgın azınlık diye saldırmak bir hakarettir. Bu etkinliklere katılan öğrencilerimizin, velilerimizin öğretmenlerimizin hakkını korumak için böyle bir adım attık. 168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı.