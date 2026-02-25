12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sezon başında transfer edilen ve 12 maçta forma giyen Erkin, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkati çekmişti.

Tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.