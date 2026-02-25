BIST 13.807
Gedik Piliç "MAP" teknolojisiyle gıda güvenliğini artırıyor

Gedik Piliç, üretimden ambalajlamaya kadar tüm süreçlerde teknoloji odaklı dönüşüm sağlayarak gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesine katkı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "temiz ve güvenilir gıda" vizyonuyla hareket eden Gedik Piliç, yaklaşık bir yıl önce devreye aldığı "MAP" (Modified Atmosphere Packaging) teknolojisiyle ürünlerin tazeliğini ve hijyenini üst seviyede koruyor.

Söz konusu sistem sayesinde üretimden ambalajlamaya kadar tüm süreçlerde teknoloji odaklı bir dönüşüm gerçekleştiren şirket, kalite standartlarını daha yukarı taşımayı amaçlıyor.

Yüksek hijyen standartlarıyla donatılmış üretim tesislerinde kullanılan teknoloji, ürün kalitesinin yanı sıra sürdürülebilir üretim yaklaşımını da destekliyor.

Gedik Piliç'in gerçekleştirdiği teknoloji yatırımı, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun ve inovasyon odaklı stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Özellikle ramazan ayında artan tüketim döneminde güven, hijyen ve tazelik konularına odaklanan şirket, üretimden sofraya uzanan süreçlerde kalite kontrol standartlarını titizlikle uyguluyor.

"Güveni, kalite ve teknolojiyle güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik Piliç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey, en büyük önceliklerinin, tüketicilerine ürünlerini ilk günkü tazeliğinde ve en yüksek hijyen standartlarıyla ulaştırmak olduğunu aktardı.

Güveni, kalite ve teknolojiyle güçlendirdiklerini vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla üretimden ambalajlamaya kadar tüm süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, ileri teknoloji yatırımlarımızla kalite standartlarımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Kontrollü atmosfer teknolojisi sayesinde ürünlerimizin paketleme aşamasında dış ortamla temasını tamamen yok ediyoruz. Böylece ürün güvenliğini ve hijyenini en üst seviyeye çıkararak doğal tazeliğini muhafaza ediyor, ürünlerimizi ilk günkü lezzetiyle tüketicilerimize ulaştırıyoruz."

