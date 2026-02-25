BIST 13.836
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi

Corendon Airlines, spor turizmine katkı sağlamak amacıyla 27-28 Mart'ta düzenlenecek Alanya Ultra Trail'in sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, takım sporlarının yanı sıra bireysel spor organizasyonlarına verdiği desteği sürdürüyor.

Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla bilinen dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, bu yıl Kleopatra Plajı'ndan başlayacak. Toplam 3 bin 905 metrelik yükseklik kazanımına sahip yarış, UTMB Index kapsamında değerlendiriliyor ve ITRA puanı veriyor.

"Tradition to Trail" mottosuyla 20 ülkeden sporcuyu ağırlaması beklenen organizasyonda 68K Alanya Ultra Trail, 42K Taurus Mountain Trail, 27K Keykubat Mountain Run, 18K Cleopatra Short Trail ve bu yıl ilk kez eklenecek 5K Alanya Castle Run olmak üzere beş farklı etap bulunuyor. Parkurlar, Alanya Kalesi ve Kızılkule gibi tarihi noktalardan geçiyor.

Bu yıl 27-28 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda, Corendon Airlines'ın sponsorluğuyla uluslararası görünürlüğün artırılması ve bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Organizasyon kapsamında, 27 Mart Cuma günü fuar alanı etkinlikleri ve yarış kiti dağıtımı yapılacak. 28 Mart Cumartesi günü ise yarışlar gerçekleştirilecek. Yarış sonrası yapılacak çekilişle 6 sporcuya helikopter deneyimi sunulacak.

Yarışa katılmak isteyenler, 15 Mart Pazar gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

