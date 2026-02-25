Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor! Günde 2 ton üretim...
Nevşehir'de girişimci Gürkan İzgi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 55 hibe desteği ile kurduğu tesiste ayda yaklaşık 60 ton kültür mantarı üretiyor.
Arkadaşının tavsiyesi ile TKDK'nin hibe desteği programına başvuran 35 yaşındaki İzgi, 4 yıl sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakıp, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 2021'de kurduğu tesiste ekonomiye ve istihdama katkıda bulunuyor.
35 kişiyi istihdam etti, zincir marketlere satış yapıyor
İzgi, 2 bin 540 metrekare alanda, AB kriterlerine uygun modern tesiste, üretimden paketlemeye çeşitli birimlerde çoğunluğu kadın 35 kişiyi istihdam ediyor. Üretilen kültür mantarı, yurt genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere satılıyor.
Ayda 60 ton üretim kapasitesi
Gürkan İzgi, AA muhabirine, TKDK'nin hibe desteği ile kurdukları tesiste, 19 üretim odası, soğuk hava deposu ve paketleme ünitesi bulunduğunu söyledi. Ayda 60 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden İzgi, şöyle konuştu: "TKDK, o dönem yüzde 55 hibe desteği veriyordu. Şimdi oranlar biraz daha yüksek. TKDK desteklerinden iki defa yararlandık. İlk önce inşaat ve makina desteği aldık. İkincisinde de kendi enerjimizi üreteceğimiz güneş panellerini kurduk.
"Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz"
Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 12 ay boyunca ortalamaya vurduğumuz zaman herhangi bir enerji maliyetimiz olmuyor. 35 personelimiz var ve bu personelin çoğu çevremizdeki üç köyden gelen kadınlardan oluşuyor. Böylelikle çevre köylere de destek vermiş oluyoruz."