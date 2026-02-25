Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor! Günde 2 ton üretim...

Ayda 60 ton üretim kapasitesi

Gürkan İzgi, AA muhabirine, TKDK'nin hibe desteği ile kurdukları tesiste, 19 üretim odası, soğuk hava deposu ve paketleme ünitesi bulunduğunu söyledi. Ayda 60 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden İzgi, şöyle konuştu: "TKDK, o dönem yüzde 55 hibe desteği veriyordu. Şimdi oranlar biraz daha yüksek. TKDK desteklerinden iki defa yararlandık. İlk önce inşaat ve makina desteği aldık. İkincisinde de kendi enerjimizi üreteceğimiz güneş panellerini kurduk.