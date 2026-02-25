Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Almanya’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Abone ol

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Almanya’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından Ramazan’da düzenlenen toplantılara katılan Komisyon Başkanı Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman milletten gücünü aldığını belirterek “Milleti onun arkasında dimdik durdukça o da Türkiye’nin bağımsız bir şekilde kendi kararlarını alabilmesi için mücadele etti. Sizler hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadınız.” dedi.

Almanya’da gerçekleştirilen NATO tatbikatına katılan Türk askerlerinin başarısının Almanya’da ve Avrupa ülkelerinde gündem olduğunun altını çizen Varank, “Bundan 25 yıl önce Türkiye’nin bu şekilde gündeme gelmesini hiçbirimiz hayal edemezdik. Cumhurbaşkanımızın feraset sahibi güçlü liderliği sayesinde Türkiye’nin bu başarısından bahsedebiliyoruz. Türkiye buraya dünyada hiç olmayan teknolojilerle geldi, kabiliyetlerini sergiledi. Dünyada da ses getirdi.” diye konuştu.

Varank, Almanya programı kapsamında ilk olarak UİD Ravensburg Ofisi Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile toplantı yaptı. Ravensburg İftar Programına katılan Varank, burada Türk vatandaşlarına seslendi.

SİYASETTE GÖRÜNÜR OLMAK

Varank, yurt dışında yaşayan Türklerin dünyada etki oluşturabilen, Türk bayrağının önemini dünyaya gösterebilen bir diaspora haline geldiğini ifade ederek “Bizden daha az nüfusa sahip milletlerin demokrasi mücadelesinde farklı noktalarda olarak etkiler oluşturabiliyor. Alman siyasetinde daha görünür olmamız, Türk soydaşlarımız için de Türkiye için de önemli bir husustur.” dedi.

CAMİDE GENÇLERLE SAHUR

Varank, Almanya programı kapsamında gençlerle sahurda buluştu. DİTİB Esslingen Camii’ndeki program öncesinde cami hakkında bilgi alan Varank, “Bu cami Türklerin neler başarabileceklerinin en güzel göstergelerinden biri.” ifadesini kullandı.

MİLLET DİMDİK DURDU

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek “Cumhurbaşkanımızın gücünü aldığı yer her zaman belli. O her zaman milletinden güç aldı. Milleti onun arkasında dimdik durdukça o da Türkiye’nin bağımsız bir şekilde kendi kararlarını alabilmesi için mücadele etti.” diye konuştu.