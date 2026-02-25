BIST 13.810
DOLAR 43,85
EURO 51,79
ALTIN 7.339,63
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaş, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konulurken, tören sırasında F-16’lar saygı uçuşu gerçekleştirdi. Şehit Binbaşı Bolat, düzenlenen törenin ardından memleketinde toprağa verildi.

Abone ol

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören düzenlendi.

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu.

Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi - Resim: 0

Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti.

Bu arada, tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı.

Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi - Resim: 1

Törene, şehit Bolat'ın yakınları ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.

Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi - Resim: 2

İZMİR'DE DEFNEDİLDİ

Şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırıldı.

Haliloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bir vatan evladını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken şehitlik mertebesine ulaşması sebebiyle ailesinin duygularını paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki vatan olmadan millet olmaz, millet olmadan da devlet olmaz. Vatan gerektiğinde uğrunda can verilen ve medeniyet kurulan bir yerdir." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda top arabasına kadar taşındı.

Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi - Resim: 3

Baba Yusuf Bolat'ın tekerlekli sandalyesini Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu sürerken, aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehit Bolat'ın cenazesi, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, İzmir Valisi Süleyman Elban, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, askeri yetkililer, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı
İzmir'de tahliye edilen apartmanın sakinleri belediyeye kızgın
İzmir'de tahliye edilen apartmanın sakinleri belediyeye kızgın
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı
Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı
Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu
Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu
Bomba kulis iddiası! Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye hazır, İmamoğlu'nu ihraç edecek
Bomba kulis iddiası! Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye hazır, İmamoğlu'nu ihraç edecek
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’ye gitti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’ye gitti
MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki
Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...
Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...
Kayserispor'da Erling Moe dönemi resmen başladı
Kayserispor'da Erling Moe dönemi resmen başladı
Mıstaçoğlu Holding 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti
Mıstaçoğlu Holding 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti