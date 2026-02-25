"Sadece Türkiye yapabilir" dediler: Erivan-Los Angeles hattı için THY'ye başvuru!

Ermenistan, kritik bir hat için gözünü Türkiye’ye çevirdi. Erivan–Los Angeles direkt uçuşu konusunda THY ile görüşmeler yürütüldüğü açıklanırken, “Bu bağlantıyı kurabilecek kapasiteye sahipler” mesajı verildi.

Ermenistan haftalık gazetesi Agos'un aktardığına göre, Ermenistan yönetimi, Türk Hava Yolları ile Erivan–Los Angeles arasında direkt uçuş başlatılması için resmi temaslara geçti. Yerel basına konuşan Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan, THY ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Erivan ile ABD’de geniş Ermeni diasporasının bulunduğu Los Angeles arasında doğrudan bir hava hattı kurulması gündemde. Planlanan hattın hem ticari hem de siyasi açıdan olumlu sonuçlar doğurabileceği Erivan kulislerinde konuşulmaya başlandı.

"THY BUNU YAPMA KAPASİTESİNE SAHİP"

"Erivan'dan Los Angeles'a direkt uçuş olup olmayacağı sorusu bana sürekli soruluyor" diyen Gevorgyan, THY’nin uzun mesafeli rotaları işletme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

"Onların cevabının ne olacağını söyleyemem, ancak dünyanın üçüncü büyük havayolu şirketi olarak Erivan ile Los Angeles arasında direkt bir bağlantı kurabilirler" şeklinde gazetecilere cevap verdi.

Gevorgyan, hattın yeni gündeme alınan destinasyonlardan biri olduğunu, ancak takvim vermek için henüz erken olduğunu aktardı.

THY ERİVAN’A UÇUŞ BAŞLATIYOR

Türk Hava Yolları, Mart ayı itibarıyla İstanbul–Erivan arasında direkt uçuşlara başlayacak. 11 Mart’tan itibaren günlük sefer planlanıyor. 14 Mayıs’tan sonra haftalık uçuş sayısı 10’a, 15 Haziran’dan itibaren ise 14’e çıkarılacak. THY’nin Ermenice sosyal medya kampanyaları başlattığı da ileri sürüldü.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIM

Türkiye ile Ermenistan arasında yıllardır süren gerilimin ardından yürütülen normalleşme temasları çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. Eylül ayında iki ülke temsilcileri Erivan’da altıncı tur görüşmeleri yapmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da 2026 yazından itibaren iki ülke arasında birden fazla havayolu şirketinin uçuş yapabilmesi için hazırlık konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu.