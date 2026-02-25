Murat Kurum paylaştı: Deprem konutları için ödeme planı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Kurum, asrın seferberliğinde inşa edilen deprem konutlarının ödeme planına ilişkin bilgi verirken modele göre konutlarda ödeme planı 2 yıl geri ödemesiz olacak.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sardı. Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken 'asrın seferberliği' başlatılarak 3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin deprem konutu inşa edildi.

Hatay'da 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Büyük bir özveri ile nihayete erdirilen konutlar depremzedelere teslim edilmeye başlandı.

Birçok İlde bu kapsamda törenler düzenlenirken vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

Öte yandan inşa edilen 455 bin konuta ilişkin ödeme planı da açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bilgilendirici bir video yayınladı.

"ÖDEME KOŞULLARIMIZ NET"

Kurum paylaşımına "Deprem konutlarımızda ödeme koşullarımız net.

Faizsiz, 18 yıl sabit fiyat, ilk 2 yıl ödeme yok." notunu düştü.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ

Yeni modele göre deprem konutlarında ödeme planı 2 yıl geri ödemesiz olacak.

Bu sürenin ardından 18 yıl vadeyle taksitler başlayacak.

İlk grupta aylık ödeme tutarı 8 bin 750 TL olarak belirlendi ve bu rakam vade boyunca sabit kalacak.

Yani taksitler artmayacak.

PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK FIRSAT

Peşin ödeme yapmak isteyenler için ise önemli bir indirim uygulanıyor.

Buna göre toplam bedel %74 indirimle 484 bin TL olarak hesaplanıyor.

KÖY EVLERİNDE DE AYNI SİSTEM GEÇERLİ

Köy evlerinde de aynı şekilde 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl vadeli faizsiz model uygulanacak.

Bu konutlarda aylık ödeme 8 bin 100 TL olacak ve taksitler vade boyunca sabit kalacak.

Peşin ödeme tercih edilmesi halinde toplam tutar %74 indirimle 448 bin TL olarak uygulanacak.