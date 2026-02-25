Trump'tan Müslüman karşıtı karar!

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’deki konuşması sırasında kendisini protesto eden iki Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın hızla sınır dışı edilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Trump, paylaşımında, kendisini protesto eden Demokrat Kongre üyelerinden Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın "hızla sınır dışı edilmesini" istedi.

Trump, Tlaib ve Omar'a hitaben, "İnsanlar bu şekilde davranabiliyorsa ve ülkemiz için çok kötü olan sahtekar ve yolsuz politikacılar oldukları biliniyorsa, geldikleri yere mümkün olan en kısa sürede geri gönderilmelidirler." ifadelerini kullandı.

Kongre'nin Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, dün, ikinci başkanlık döneminin ilk "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması sırasında Trump'ı protesto etmişti.

'AMERİKAN HÜKÜMETİNİN İLK GÖREVİ ABD VATANDAŞLARINI KORUMAKTIR' DEMİŞTİ

Demokratları sınır güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, "Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil." demişti.

Trump, daha sonra, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet ederken Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkmış, Demokrat Kongre üyeleri ise oturmaya devam etmişti.

Bu duruma kürsüden sert bir yanıt veren Trump, Demokratlara hitaben, "Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın sözlerine yüksek sesle karşılık veren Ilhan Omar ise, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." diye seslenmişti. Trump, Omar'a atıfla bir kez daha, "Kendinizden utanmalısınız." derken, Omar da aynı ifadeyle Trump'a karşılık vermişti.

Bu sırada bazı Demokrat Kongre üyeleri de Trump'ın sözlerine tepki göstermişti.