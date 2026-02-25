Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Terörsüz Türkiye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve tüm tedbirlerin hassasiyetle alındığını belirtti. Güler, sürecin temel amacının kan ve gözyaşının sona erdiği, çocukların barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir gelecek inşa etmek olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama:

"Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir. Halihazırda sahadaki gelişmeleri dikkatle izliyor, tüm tedbirlerimizi her zamanki hassasiyetimizle almaya devam ediyoruz.

Bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Bu yolda milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamış bundan sonra da atılmayacaktır."