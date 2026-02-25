BIST 13.810
DOLAR 43,86
EURO 51,83
ALTIN 7.342,57
HABER /  DÜNYA

NASA, Artemis II roketini tamir için fırlatma rampasından hangara çekiyor

NASA, Artemis II roketini tamir için fırlatma rampasından hangara çekiyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı olarak bilinen "Artemis"in Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II"nin roketini tamir için fırlatma rampasından hangara çekme kararı aldığı bildirildi.

Abone ol

NASA'dan yapılan açıklamada, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yaklaşık bir aydır bekletilen roketin helyum basınçlandırma sisteminde arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Artemis II'nin 98 metre uzunluğundaki roketindeki helyum akışını engelleyen tıkanıklığın giderilmesi için hangara çekildiği kaydedildi.

Daha önce de dondurucu soğuklar nedeniyle şubat ayına ertelenen fırlatış, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına kaydırılmıştı. Ancak yaşanan son teknik sorunların ardından Artemis II Ay yörüngesi uçuşunun en erken nisanda yapılabileceği ifade edildi.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"
NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

NASA, 2021'de İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
"Sadece Türkiye yapabilir" dediler: Erivan-Los Angeles hattı için THY'ye başvuru!
"Sadece Türkiye yapabilir" dediler: Erivan-Los Angeles hattı için THY'ye başvuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fosilleşmiş güruh' deyip sert konuştu: Laikliğin arkasına saklanıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fosilleşmiş güruh' deyip sert konuştu: Laikliğin arkasına saklanıp...
Murat Kurum paylaştı: Deprem konutları için ödeme planı
Murat Kurum paylaştı: Deprem konutları için ödeme planı
İran'dan ABD ile müzakere açıklaması: Ülkeyi 'ne savaş ne barış' durumundan çıkarttık
İran'dan ABD ile müzakere açıklaması: Ülkeyi 'ne savaş ne barış' durumundan çıkarttık
Peş peşe savaş uçakları düştü: Önce Balıkesir, sonra Güney Kore ve Kazakistan!
Peş peşe savaş uçakları düştü: Önce Balıkesir, sonra Güney Kore ve Kazakistan!
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti
Yalova'daki darp olayında yeni gelişme! Bebeğe vurduğunu itiraf etti
Yalova'daki darp olayında yeni gelişme! Bebeğe vurduğunu itiraf etti
Ramazanda Marmaray’a iftar seferi düzenlemesi
Ramazanda Marmaray’a iftar seferi düzenlemesi
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat İzmir'de defnedildi
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı
İzmir'de tahliye edilen apartmanın sakinleri belediyeye kızgın
İzmir'de tahliye edilen apartmanın sakinleri belediyeye kızgın