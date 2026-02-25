BIST 13.810
İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcılarının görev alanları belli oldu

İçişleri Bakanlığı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atamaları sonrası bakan yardımcılarının görev alanları netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atanan İçişleri Bakan Yardımcılarının ardından İçişleri Bakanlığında bakan yardımcılarının sorumluluk alanları belli oldu.

BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN GÖREV ALANI

Bakanlığın internet sitesinde güncellenen şemaya göre, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden sorumlu oldu.

BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN'IN GÖREV ALANI

Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın görev alanında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İç Denetim Birimi Başkanlığının yanı sıra TBMM ile İlişkiler Birimi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve Araştırma ve Etütler Merkezi yer aldı.

BAKAN YARDIMCI ALİ ÇELİK'İN GÖREV ALANI

Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in sorumluluk alanı Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı olarak belirlendi.

BAKAN YARDIMCISI MEHMET CANGİR'İN GÖREV ALANI

Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'in sorumluluğuna ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı verildi.

Ayrıca, Bakan Yardımcılarından birisinin görevde bulunmaması halinde yazılış sırasına göre bir sonraki Bakan Yardımcısı, bulunmayan Bakan Yardımcısının görevini yürütecek.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ise doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olarak görev yapacak.

