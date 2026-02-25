BIST 13.810
Juventus - Galatasaray maçı öncesinde gerginlik!

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan polisler, stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı.

TUR İHTİMALLERİ

Galatasaray, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.

Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek.

Sarı-kırmızılılar, 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.

TARAFTARLARA MÜDAHALE

Karşılaşma öncesinde ise stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan polisler, stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

