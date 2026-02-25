BIST 13.810
Galatasaray Daikin CEV Kupası’nda yarı finalde

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray Daikin, sahasında Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud’u 3-1 mağlup etti. İlk maçta rakibini 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselmeyi başardı.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Daikin, sahasında  Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İlk müsabakada rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükseldi.

Galatasaray Daikin: 3 - Levallois Paris Saint Cloud: 1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Djordje Zelenovic (Sırbistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Bongaerts, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın)

Levallois Paris Saint Cloud: Depie, Milosic, Bukovska, Sepelova, Polder, Mayer (Biemel, Zyani, Bertolino, Kraiduba)

Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 107 dakika (27, 26, 27, 27)

