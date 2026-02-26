BIST 13.810
DOLAR 43,86
EURO 51,83
ALTIN 7.293,90
HABER /  SPOR

Süper Lig'in 2 devi Kim-Min Jae için kapışacak

Süper Lig'in 2 devi Kim-Min Jae için kapışacak

Bayern Münih'in, Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi satış listesine koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Koreli stoperi transfer etmek için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Abone ol

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae hakkında flaş bir transfer iddia ortaya atıldı. Bayern Münih'in, Koreli defans oyuncusuyla yollarını ayıracağı aktarıldı.

TZ'nin haberine göre; Bavyera ekibi, Güney Koreli stoper ile yolları ayırma fikrine ilk kez bu kadar yakın. 

KOMPANY MEMNUN AMA YÖNETİM SATMAK İSTİYOR

Teknik direktör Vincent Kompany’nin, Kim Min-jae’nin fiziksel gücünden ve saha içindeki liderliğinden memnun olduğu belirtilirken, yönetimin maliyetleri düşürmek veya yeni bir yapılanmaya gitmek adına oyuncuyu transfer listesine koymaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Öte yandan Beşiktaş ve Galatasaray'ın, ezeli rakipleri Fenerbahçe’de parlayan 29 yaşındaki yıldızı kadrolarına katmak için kolları sıvadığı aktarıldı.

Koreli oyuncu, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Napoli'de başarılı bir sezon geçiren Kim Min-jae, 2023'te 60 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e imza attı.

29 yaşındaki Koreli yıldızın piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi geri dönüş! Son 16'ya kaldılar
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi geri dönüş! Son 16'ya kaldılar
Trump'tan Müslüman karşıtı karar!
Trump'tan Müslüman karşıtı karar!
Ankara için buzlanma ve don uyarısı
Ankara için buzlanma ve don uyarısı
Galatasaray Daikin CEV Kupası’nda yarı finalde
Galatasaray Daikin CEV Kupası’nda yarı finalde
Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli
Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli
Cüneyt Özdemir sonunda Meksika'dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir sonunda Meksika'dan ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Terörsüz Türkiye mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Terörsüz Türkiye mesajı
AK Partili Şamil Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
AK Partili Şamil Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Juventus - Galatasaray maçı öncesinde gerginlik!
Juventus - Galatasaray maçı öncesinde gerginlik!
İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcılarının görev alanları belli oldu
İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcılarının görev alanları belli oldu
Rusya resmen ilan etti: Toprak sorunu savaşın kilit konusu
Rusya resmen ilan etti: Toprak sorunu savaşın kilit konusu
Dünyaya model olacak “İstanbul Sıfır Atık Haftası” için ortak seferberlik
Dünyaya model olacak “İstanbul Sıfır Atık Haftası” için ortak seferberlik