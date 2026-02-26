Süper Lig'in 2 devi Kim-Min Jae için kapışacak

Bayern Münih'in, Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi satış listesine koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Koreli stoperi transfer etmek için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae hakkında flaş bir transfer iddia ortaya atıldı. Bayern Münih'in, Koreli defans oyuncusuyla yollarını ayıracağı aktarıldı.

TZ'nin haberine göre; Bavyera ekibi, Güney Koreli stoper ile yolları ayırma fikrine ilk kez bu kadar yakın.

KOMPANY MEMNUN AMA YÖNETİM SATMAK İSTİYOR

Teknik direktör Vincent Kompany’nin, Kim Min-jae’nin fiziksel gücünden ve saha içindeki liderliğinden memnun olduğu belirtilirken, yönetimin maliyetleri düşürmek veya yeni bir yapılanmaya gitmek adına oyuncuyu transfer listesine koymaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Öte yandan Beşiktaş ve Galatasaray'ın, ezeli rakipleri Fenerbahçe’de parlayan 29 yaşındaki yıldızı kadrolarına katmak için kolları sıvadığı aktarıldı.

Koreli oyuncu, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Napoli'de başarılı bir sezon geçiren Kim Min-jae, 2023'te 60 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e imza attı.

29 yaşındaki Koreli yıldızın piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.