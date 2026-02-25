BIST 13.810
Yapay zeka Süper Lig'i bitirdi: Şampiyonu averaj belirledi

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından yapay zeka ligi şampiyon bitirecek takımla ilgili yeni bir tahmin yaptı.

Lider Galatasaray'ın Konya deplasmanında puan kaybetmesi, ardından Fenerbahçe'nin son dakikada yediği golle Kasımpaşa karşısında 2 puan bırakması yarışta heyecan dozunu da iyice artırdı.

Bu gelişmelerin ardından yapay zeka destekli futbol veri platformu Euro Club Index, sezon sonu tahminlerini yeniledi.

AVERAJ DEVREYE GİRECEK

Euro Club Index'in analizine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81'er puanla tamamlayacak.

