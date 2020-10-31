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İzmir'de depremden 26 saat sonra mucize kurtuluş

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan mucize haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce 3 kadının kurtarıldığı binadan Helim Sarı adlı vatandaş 26 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

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İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binalardan birinde daha mucize yaşandı. Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama-kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.

Enkaz altında olduğu belirlenen 3 çocuk babası Helim Sarı, 26 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Helim Sarı'nın alışveriş yapmak için apartmandaki bir markete girdiği ve bu esnada depreme yakalanarak enkaz altında kaldığı öğrenildi.

1 kişi ile daha temas var

Öte yandan, apartmanda bir kişi ile daha iletişim kurulduğu ve o kişiye yönelik kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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