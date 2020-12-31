İtalyan devleri Uğurcan Çakır'ın peşine düştü

Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.

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Geçen sezondan bu yana İngiliz ve Fransız kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devrede. Roma’nın yakından ilgilendiği Uğurcan, menajerler vasıtasıyla İnter’e de teklif edildi. Çizme basınında çıkan haberlere göre hem Roma hem de İnter ciddi şekilde kaleci arayışında ve Trabzonspor’un yıldız file bekçisiyle yakından ilgileniyorlar.

Özellikle Roma kulübüne yakın haber sitelerinde Uğurcan’ın Türkiye’deki en iyi kaleci olduğuna vurgu yapılırken, 24 yaşındaki milli oyuncunun müthiş bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.